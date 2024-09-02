Довбик: Хочу дати більше Ромі

Український форвард Роми Артем Довбик відреагував на безгольову нічию з Ювентусом у 3 турі чемпіонату Італії.

Про це нападник повідомив в Instagram.

"Я хочу дати більше команді, але є процес, якого неможливо уникнути. Наполегливість і працьовитість — запорука всього", — написав Довбик.

Нагадаємо, Артем ще не забивав за "вовків". Напередодні за нього заступився головний тренер римлян Даніеле Де Россі.

Зазначимо, що трансфер Довбика в Рому увійшов у список найдорожчих серед українських гравців, та став п'ятим найдорожчим трансфером в історії клубу.