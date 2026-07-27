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Угода затверджена: Довбик перейде на правах оренди до Болоньї – ЗМІ

Микола Літвінов — 27 липня 2026, 13:29
Угода затверджена: Довбик перейде на правах оренди до Болоньї – ЗМІ
Артем Довбик
Getty Images

Український центрфорвард Роми Артем Довбик перейде на правах оренди до Болоньї.

Про це повідомляє інсайдер Нікола Скіра.

Як зазначається, угоду між клубами та гравцем вже затвердили. Деталі контракту поки не розголошуються, утім відомо, що Довбик отримуватиме частину зарплати від римського клубу у розмірі трьох з половиною мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що перехід уродженця Черкас до "Россоблу" може відбутися в межах обміну на аргентинського нападника Сантьяго Кастро, який перейде до Роми. 

Зауважимо, що Болонья протягом своєї історії вигравала сім чемпіонатів Італії (1924/25, 1928/29, 1935/36, 1936/37, 1938/39, 1940/41, 1963/64).

Наголосимо, що контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро (за даними Transfermarkt). У cезоні-25/26 центрфорвард провів у футболці "вовків" 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, що Довбик перейшов до складу римського клубу саме в той час, коли головним тренером був Даніеле Де Россі. Під керівництвом експівзахисника збірної Італії уродженець Черкас провів чотири матчі.

Додамо, що раніше українцем цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів.

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