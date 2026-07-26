Довбик обговорив з Тедеску перехід у Болонью

Український центрфорвард Роми Артем Довбик може влітку стати гравцем Болоньї.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

Клуби напередодні провели переговори щодо можливого переходу українця на правах оренди. Артем також уже мав розмову з головним тренером Болоньї Доменіко Тедеско, який очолив команду у червні.

Остаточне рішення щодо можливого трансферу очікується найближчими днями.

Контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро (за даними Transfermarkt). У cезоні-25/26 центрфорвард провів у футболці "вовків" 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, що Довбик перейшов до складу римського клубу саме в той час, коли головним тренером був Даніель Де Россі. Під керівництвом експівзахисника збірної Італії уродженець Черкас провів чотири матчі.

Додамо, що раніше українцем цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів.