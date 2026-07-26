Довбик може перейти на правах оренди до семиразового чемпіона Італії – інсайдер

Український центрфорвард Роми Артем Довбик може перейти на правах оренди до Болоньї.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Як зазначається, така угода можлива лише в разі переходу до римського колективу аргентинського нападника "червоно-синіх" Сантьяго Кастро.

Гравець збірної України може продовжити кар'єру у футболці "фельсінейців", або замість нього може змінити клубну прописку 19-річний нападник "вовків" Робінью Ваш. Один із цих двох футболістів може стати частиною угоди щодо переходу Кастро.

Зауважимо, що Болонья протягом своєї історії вигравала сім чемпіонатів Італії (1924/25, 1928/29, 1935/36, 1936/37, 1938/39, 1940/41, 1963/64).

Наголосимо, що контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро (за даними Transfermarkt). У cезоні-25/26 центрфорвард провів у футболці "вовків" 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Нагадаємо, що Довбик перейшов до складу римського клубу саме в той час, коли головним тренером був Даніель Де Россі. Під керівництвом експівзахисника збірної Італії уродженець Черкас провів чотири матчі.

Додамо, що раніше українцем цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів.