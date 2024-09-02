Де Россі захистив Довбика від критики після гри з Ювентусом

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі після гри з Ювентусом (0:0) заступився за форварда збірної України Артема Довбика.

Його слова цитує сайт siamolaroma.it.

"Довбик усіх лякає. Наставник Ювентуса Мотта поставив проти нього Бремера та Гатті на всю гру. Мотта добре підготувався, проти Артема грали сильні захисники. Тепер у Довбика буде багато голів, я в цьому впевнений.

Довбик багато працював, Бремер і Гатті прикрили його. Коли ми володіли м’ячем на останніх 20 метрах, ми повинні були краще використовувати фланги і негайно повертатися в центр. Ми могли поставити їх у труднощі. Довбик забиватиме і виглядатиме ще сильніше, коли вся команда буде рухати м’яч швидше.

Нам протистояла сильна команда з хорошим тренером, який нас дуже поважає. Сьогодні ми мало доходили до штрафного майданчику. Довбик — це нападник, який забиває багато голів. Унікальний гравець, який мені подобається. Він знову забиватиме голи", — сказав Де Россі.