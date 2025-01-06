Довбик отримав найгіршу оцінку у складі Роми за підсумками матчу з Лаціо

Нападник Роми Артем Довбик став найгіршим гравцем своєї команди за підсумками переможного дербі проти Лаціо.

Про це повідомляє статистичний портал WhoScored.

Так, українець отримав 6.3 бали за гру. Партнер Артема по нападу Пауло Дібала має оцінку 6.6.

Нагадаємо, Довбик перейшов до "вовків" влітку 2024 року з Жирони за суму у 30 мільйонів євро.

У сезоні-2024/25 футболіст зіграв 24 у всіх турнірах, в яких забив 9 голів та віддав три результативні передачі.

Раніше головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував виступи Довбика у поточній кампанії.