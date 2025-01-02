Раньєрі – про Довбика: Дайте йому спокій, впевненість прийде з голами

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував виступи Артема Довбика у сезоні-2024/25, закликавши футбольну спільноту припинити обговорювати результативність українця.

Слова фахівця наводить Fantacalcio.

"Довбик має бути більш злим та рішучім. Артем – дуже чутливий, він тільки звикає до нашого чемпіонату. Можливо, він забив не так багато, але моменти він створює. Дайте йому спокій, а впевненість прийде з голами", – вважає Раньєрі.

У поточній кампанії Довбик зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.

Нагадаємо, форвард перейшов до "вовків" влітку 2024 року з Жирони за суму у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що капітан Роми може перейти в Інтер.