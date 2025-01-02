Раньєрі – про Довбика: Дайте йому спокій, впевненість прийде з голами
Артем Довбик
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Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував виступи Артема Довбика у сезоні-2024/25, закликавши футбольну спільноту припинити обговорювати результативність українця.
Слова фахівця наводить Fantacalcio.
"Довбик має бути більш злим та рішучім. Артем – дуже чутливий, він тільки звикає до нашого чемпіонату.
Можливо, він забив не так багато, але моменти він створює. Дайте йому спокій, а впевненість прийде з голами", – вважає Раньєрі.
У поточній кампанії Довбик зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив дев'ять голів та віддав три асисти.
Нагадаємо, форвард перейшов до "вовків" влітку 2024 року з Жирони за суму у 30 мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що капітан Роми може перейти в Інтер.