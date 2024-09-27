Довбик: Спочатку була адаптація, але з кожним матчем я стаю краще

Форвард Роми українець Артем Довбик поділився емоціями від гри проти Атлетика (1:1) у матчі 1 туру Ліги Європи.

Його слова цитує сайт TMW.

"Очевидно, що розчарування є. В результаті ми отримали не те, чого хотіли, але ми продовжуватимемо йти тим же шляхом", – сказав Артем.

Також нападник зізнався, що спочатку йому треба був час на адаптацію у новому клубі.

"Насправді спочатку трохи була адаптація. Коли ви приїжджаєте в нову команду, вам потрібен час, щоб знайти своє місце на полі. Я адаптуюся до нового тренера та з кожним матчем стаю все кращим і кращим", – зізнався Довбик.

Нагадаємо, у матчі проти Атлетика він відкрив рахунок у грі. Для нього це вже третій поєдинок поспіль за "вовків", у якому він відзначається точним ударом.