Рома з голом Довбика зіграла внічию з Атлетиком: огляд матчу Ліги Європи
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Рома зіграла внічию з Атлетиком з Більбао в межах першого раунду основного етапу Ліги Європи УЄФА. Матч завершився з рахунком 1:1, голом у складі римлян відзначився форвард збірної України Артем Довбик.
Огляд зустрічі
Ліга Європи УЄФА-2024/2025
26 вересня, 1 раунд
Рома – Атлетик 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Довбик, 1:1 - 85 Паредес
Зазначимо, що аналітичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками матчу в Римі, в якому Довбик став одним з найкращих гравців на полі.
Наступний поєдинок Рома проведе в межах 6 туру італійської Серії А. "Вовки" прийматимуть Венецію на "Стадіо Олімпіко".