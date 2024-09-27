Рома з голом Довбика зіграла внічию з Атлетиком: огляд матчу Ліги Європи

Рома зіграла внічию з Атлетиком з Більбао в межах першого раунду основного етапу Ліги Європи УЄФА. Матч завершився з рахунком 1:1, голом у складі римлян відзначився форвард збірної України Артем Довбик.

Огляд зустрічі

Ліга Європи УЄФА-2024/2025

26 вересня, 1 раунд

Рома – Атлетик 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Довбик, 1:1 - 85 Паредес

Зазначимо, що аналітичний портал SofaScore виставив оцінки за підсумками матчу в Римі, в якому Довбик став одним з найкращих гравців на полі.

Наступний поєдинок Рома проведе в межах 6 туру італійської Серії А. "Вовки" прийматимуть Венецію на "Стадіо Олімпіко".