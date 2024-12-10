Довбик повернувся до тренувань та готується до наступного матчу Роми

Форвард Роми Артем Довбик зможе зіграти в наступному матчі своєї команди.

Про це повідомляє Roma Press.

За інформацією джерела, 27-річний українець повернувся до тренувань з першою командою "джаллороссі". Він у загальній групі готується до поєдинку з Брагою у Лізі Європи.

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Очікується, що Артем розпочне цю гру у стартовому складі римської команди.

Нагадаємо, що Довбик пропустив минулий матч Роми проти Лечче (4:1) через хворобу.

Гра основного етапу Ліги Європи між Ромою та Брагою пройде у четвер, 12 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.