Довбик повернувся до тренувань та готується до наступного матчу Роми
Артем Довбик
Instagram Роми
Форвард Роми Артем Довбик зможе зіграти в наступному матчі своєї команди.
Про це повідомляє Roma Press.
За інформацією джерела, 27-річний українець повернувся до тренувань з першою командою "джаллороссі". Він у загальній групі готується до поєдинку з Брагою у Лізі Європи.
Очікується, що Артем розпочне цю гру у стартовому складі римської команди.
Нагадаємо, що Довбик пропустив минулий матч Роми проти Лечче (4:1) через хворобу.
Гра основного етапу Ліги Європи між Ромою та Брагою пройде у четвер, 12 грудня. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.