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Довбик залишився поза заявкою Роми на матч чемпіонату Італії

Олексій Погорелов — 7 грудня 2024, 21:18
Довбик залишився поза заявкою Роми на матч чемпіонату Італії
Артем Довбик
Instagram Артема Довбика

Форвард Роми Артем Довбик опинився поза заявкою на матч 15 туру італійської Серії А проти Лечче. За повідомленнями західних ЗМІ, футболіст захворів.

За відсутності 27-річного українця на вістрі атаки "джаллороссі" гратимуть Пауло Дибала та Стефан Ель-Шаараві.

Варто зазначити, що це другий випадок за всю кар'єру Довбика у Римі, коли він не братиме участь у поєдинку чемпіонату Італії.

Вперше це сталося 31 жовтня, коли "вовки" обіграли Торіно (1:0). Він також двічі виходив на заміну у межах Ліги Європи. У всіх інших іграх форвард збірної України з'являвся на полі з перших хвилин.

На рахунку Артема Довбика шість голів та одна результативна передача у 18 матчах Роми в усіх турнірах.

Наразі римський клуб займає 15 місце у таблиці чемпіонату Італії, заробивши 13 очок.

Нагадаємо, що раніше головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі говорив про можливість відсутності Артема Довбика у поєдинку з Лечче.

Лечче Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

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