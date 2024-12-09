Рома Довбика планує підписати одноклубника Забарного
Макс Ааронс
afcb.co.uk
Захисник Борнмута Макс Ааронс взимку, швидше за все, змінить клубну прописку.
Про це повідомив журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, у послугах Ааронса зацікавлена низка європейських клубів, серед яких Рома, за яку виступає Артем Довбик, а такж німецький Айнтрахт.
Наразі переговори ведуться про можливу оренду без обов'язкового права викупу гравця.
У поточному сезоні Макс провів лише один матч, зігравши 15 хвилин. Як відомо, за Борнмут виступає захисник збірної України Ілля Забарний, яким цікавиться низка топових клубів.