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Рома Довбика планує підписати одноклубника Забарного

Олексій Мурзак — 9 грудня 2024, 16:04
Рома Довбика планує підписати одноклубника Забарного
Макс Ааронс
afcb.co.uk

Захисник Борнмута Макс Ааронс взимку, швидше за все, змінить клубну прописку.

Про це повідомив журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, у послугах Ааронса зацікавлена низка європейських клубів, серед яких Рома, за яку виступає Артем Довбик, а такж німецький Айнтрахт.

Наразі переговори ведуться про можливу оренду без обов'язкового права викупу гравця.

У поточному сезоні Макс провів лише один матч, зігравши 15 хвилин. Як відомо, за Борнмут виступає захисник збірної України Ілля Забарний, яким цікавиться низка топових клубів.

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