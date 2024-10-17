Пошкодження виявилося несерйозним: Довбик у загальній групі готується до гри з Інтером

Форвард збірної України Артем Довбик готується до гри з Інтером у межах 8 туру Серії А у загальній групі Роми.

Про це повідомляє сайт Ilromanista.eu.

Нагадаємо, що до складу "вовків" після матчів збірних він приєднався із запаленням коліна.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що Юрич був стурбований станом Довбика, який у збірній України провів два матчі та пропустив один тренувальний день через пошкодження.

Форвард відзначився у матчі 4 туру Ліги націй проти Чехії та наздогнав Євгена Селезньова за кількістю голів за національну команду. Наразі в активі нападника 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому.