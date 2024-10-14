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Довбик забив у ворота Чехії та наздогнав Селезньова за кількістю голів за збірну

Микола Дендак — 14 жовтня, 23:08
Довбик забив у ворота Чехії та наздогнав Селезньова за кількістю голів за збірну
Артем Довбик
УАФ

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик відзначився у матчі 4 туру Ліги націй проти Чехії та наздогнав Євгена Селезньова за кількістю голів за національну команду.

Зауважимо, що Артем забив на 53 хвилині з пенальті та зрівняв рахунок у матчі. Чемпіон веде для вас текстовий онлайн зустрічі.

Відео

В обох футболістів по 11 забитих м'ячів. Вони поділяють 9-10 позицію в рейтингу найкращих бомбардирів збірної України.

Найкращі бомбардири збірної України

  1. Андрій Шевченко – 48;
  2. Андрій Ярмоленко – 46;
  3. Євген Коноплянка – 21;
  4. Роман Яремчук – 15;
  5. Сергій Ребров – 15;
  6. Віктор Циганков – 13;
  7. Олег Гусєв – 13;
  8. Сергій Назаренко – 12;
  9. Євген Селезньов – 11;
  10. Артем Довбик – 11.

Нагадаємо, у матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію. Наразі українці посідають останню сходинку в турнірній таблиці.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Євген Селезньов Артем Довбик Збірна Чехії з футболу

Артем Довбик

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