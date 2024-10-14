Довбик забив у ворота Чехії та наздогнав Селезньова за кількістю голів за збірну
Артем Довбик
УАФ
Нападник Роми та збірної України Артем Довбик відзначився у матчі 4 туру Ліги націй проти Чехії та наздогнав Євгена Селезньова за кількістю голів за національну команду.
Зауважимо, що Артем забив на 53 хвилині з пенальті та зрівняв рахунок у матчі. Чемпіон веде для вас текстовий онлайн зустрічі.
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В обох футболістів по 11 забитих м'ячів. Вони поділяють 9-10 позицію в рейтингу найкращих бомбардирів збірної України.
Найкращі бомбардири збірної України
- Андрій Шевченко – 48;
- Андрій Ярмоленко – 46;
- Євген Коноплянка – 21;
- Роман Яремчук – 15;
- Сергій Ребров – 15;
- Віктор Циганков – 13;
- Олег Гусєв – 13;
- Сергій Назаренко – 12;
- Євген Селезньов – 11;
- Артем Довбик – 11.
Нагадаємо, у матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію. Наразі українці посідають останню сходинку в турнірній таблиці.