Довбик забив у ворота Чехії та наздогнав Селезньова за кількістю голів за збірну

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик відзначився у матчі 4 туру Ліги націй проти Чехії та наздогнав Євгена Селезньова за кількістю голів за національну команду.

Зауважимо, що Артем забив на 53 хвилині з пенальті та зрівняв рахунок у матчі. Чемпіон веде для вас текстовий онлайн зустрічі.

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В обох футболістів по 11 забитих м'ячів. Вони поділяють 9-10 позицію в рейтингу найкращих бомбардирів збірної України.

Найкращі бомбардири збірної України

Андрій Шевченко – 48; Андрій Ярмоленко – 46; Євген Коноплянка – 21; Роман Яремчук – 15; Сергій Ребров – 15; Віктор Циганков – 13; Олег Гусєв – 13; Сергій Назаренко – 12; Євген Селезньов – 11; Артем Довбик – 11.

Нагадаємо, у матчах 3 кола турніру "синьо-жовті" мінімально здолали Грузію завдяки голу Михайла Мудрика, а збірна Чехії впевнено перемогла Албанію. Наразі українці посідають останню сходинку в турнірній таблиці.