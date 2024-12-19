Довбик – найкращий гравець матчу з Сампдорією

Український нападник Роми отримав найвищу оцінку за матч 1/8 фіналу Кубку Італії проти Сампдорії (4:1).

Про це повідомляє аналітичний портал Sofascore, який поставив нападнику оцінку 7.9. Це найкращий бал серед гравців обох команд

Довбик розпочав зустріч у стартовому складі та відзначився дублем за 78 хвилин гри. Також на його рахунку 4 удари (3 в площину), 100% точних передач (6/6), 1 невдала спроба дриблінгу, 1 потрапляння в офсайд, 2 програні дуелі та 3 втрати мʼяча.

Нагадаємо, українець потрапив у старт вперше за останні 3 гри. У матчах Ліги Європи проти Браги (3:0) та у поєдинку 16-го туру Серії А проти Комо (0:2) нападник збірної України виходив на поле на заміну одразу ж після перерви.

Нещодавно головний тренер "римських вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик не готовий на всі 100%, йому потрібно повернутись у хорошу фізичну форму.