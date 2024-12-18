Рома з дублем Довбика розгромила Сампдорію, Аталанта декласувала Чезену в 1/8 фіналу Кубку Італії

Сьогодні, 18 грудня, відбулися два матчі 1/8 фіналу Кубку Італії з футболу.

Зокрема, Рома, за яку виступає український нападник Артем Довбик, розгромила Сампдорію з Серії В. На рахунку українця перший дубль у складі "вовків".

Також Аталанта декласувала свого суперника Чезену, забивши одразу 6 голів. Зазначимо, що Чезена, як і Сампдорія, представляє другий за силою дивізіон Італії.

Кубок Італії з футболу

1/8 фіналу, 18 грудня

Аталанта – Чезена 6:1 (4:0)

Голи: 1:0 – 4 Дзаппакоста, 2:0 – 8 Де Кетеларе, 3:0 – 27 Самарджич, 4:0 – 35 Де Кетеларе, 5:0 – 54 Брешіаніні, 6:0 – 71 Самарджич, 6:1 – 90 Кесай

Рома – Сампдорія 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 9 Довбик, 2:0 – 19 Довбик, 3:0 – 24 Бальданці, 3:1 – 61 Єпес, 4:1 – 79 Шомуродов

Нагадаємо, українець потрапив у старт вперше за останні 3 гри. У матчах Ліги Європи проти Браги (3:0) та у поєдинку 16-го туру Серії А проти Комо (0:2) нападник збірної України виходив на поле на заміну одразу ж після перерви.

Нещодавно головний тренер "римських вовків" Клаудіо Раньєрі заявив, що Довбик не готовий на всі 100%, йому потрібно повернутись у хорошу фізичну форму.