Довбик фізично не готовий на 100%: Раньєрі – про гру форварда у матчі з Комо

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував перформанс форварда Артема Довбика у матчі 16-го туру Серії А проти Комо (0:2).

Слова наставника передає Tuttomercatoweb.

"Довбик фізично не готовий на 100%. Я випустив його, бо в першому таймі ми зробили 4-5 передач у штрафний майданчик, які потрібно було замикати, але нам це не вдалося", – заявив наставник.

Також Раньєрі розповів, що спонукало його довіритись нападнику збірної України одразу по перерві.

"Ель-Шаараві отримав два удари по нозі й кульгав. Я вирішив випустити Довбика, сподіваючись, що він зможе закрити гру на подачах, але цього не сталося", – сказав спеціаліст.

Підсумовуючи, Раньєрі поділився думками, що в першу чергу потрібно покращити Довбику, щоб вийти на свій максимальний ігровий рівень.

"Перше, що він має покращити, – це фізична форма. Такий гравець, як він, якщо не перебуває у хорошій фізичній кондиції, не може допомогти команді іншим способом. А ми, у свою чергу, маємо навчитися його використовувати", – підсумував Раньєрі.

Додамо, у цьому матчі Довбик вдруге поспіль в межах Серії А залишив поле без жодного удару по воротах.