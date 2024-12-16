Довбик фізично не готовий на 100%: Раньєрі – про гру форварда у матчі з Комо
Клаудіо Раньєрі
AS Roma
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував перформанс форварда Артема Довбика у матчі 16-го туру Серії А проти Комо (0:2).
Слова наставника передає Tuttomercatoweb.
"Довбик фізично не готовий на 100%. Я випустив його, бо в першому таймі ми зробили 4-5 передач у штрафний майданчик, які потрібно було замикати, але нам це не вдалося", – заявив наставник.
Також Раньєрі розповів, що спонукало його довіритись нападнику збірної України одразу по перерві.
"Ель-Шаараві отримав два удари по нозі й кульгав. Я вирішив випустити Довбика, сподіваючись, що він зможе закрити гру на подачах, але цього не сталося", – сказав спеціаліст.
Підсумовуючи, Раньєрі поділився думками, що в першу чергу потрібно покращити Довбику, щоб вийти на свій максимальний ігровий рівень.
"Перше, що він має покращити, – це фізична форма. Такий гравець, як він, якщо не перебуває у хорошій фізичній кондиції, не може допомогти команді іншим способом. А ми, у свою чергу, маємо навчитися його використовувати", – підсумував Раньєрі.
Додамо, у цьому матчі Довбик вдруге поспіль в межах Серії А залишив поле без жодного удару по воротах.