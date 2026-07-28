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Довбик прибув у Болонью на підписання контракту

Олег Дідух — 28 липня 2026, 13:25
Довбик прибув у Болонью на підписання контракту
gianlucadimarzio.com

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик прибув у Болонью на проходження медогляду та підписання контракту з однойменним місцевим клубом.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо, який опублікував відео прибуття Довбика в аеропорт Болоньї та перші фото українця з шарфом клубу.

Нагадаємо, Довбик стане частиною угоди, в рамках якої Рома придбає нападника Болоньї Сантьяго Кастро. Українець перейде у "россоблу" на правах річної оренди з опцією викупу в 17 мільйонів євро. Протягом сезону-2026/27 Рома виплачуватиме частину із зарплати Довбика в 3,5 мільйони євро.

Як відомо, контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У cезоні-25/26 центрфорвард провів у футболці "вовків" 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Додамо, що раніше українцем цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів.

Болонья ВІДЕО Артем Довбик

Артем Довбик

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