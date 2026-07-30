Болонья провела поглиблений медогляд Довбика

Нападник Роми та збірної України Артем Довбик прибув у Болонью, де пройшов поглиблений медичний огляд перед переходом у клуб.

Про це повідомляє Il Corriere di Bologna.

Медичні команди з Рима та Болоньї провели нараду, щоб чітко оцінити стан Довбика, якому в січні зробили операцію на прямому м'язі лівого стегна через пошкодження сухожилля.

"Після операції, яку у Фінляндії провів професор Лемпайнен, відновлення проходило добре. Але, очевидно, Болонья хоче повністю переконатися у стані футболіста після такої серйозної травми, перш ніж оголошувати про трансфер. Для цього були проведені магнітно-резонансна томографія та інші обстеження", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Довбик стане частиною угоди, в рамках якої Рома придбає нападника Болоньї Сантьяго Кастро. Українець перейде у "россоблу" на правах річної оренди з опцією викупу в 17 мільйонів євро. Протягом сезону-2026/27 Рома виплачуватиме частину із зарплати Довбика в 3,5 мільйони євро.

Як відомо, контракт Довбика з Ромою діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється у 15 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

У cезоні-25/26 центрфорвард провів у футболці "вовків" 18 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Додамо, що раніше українцем цікавився Бетіс, проте іспанців відлякала ціна в 25 мільйонів євро, яку озвучила Рома. "Зелено-білі" готові були заплатити лише 15-16 мільйонів.