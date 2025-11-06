Українська правда
Батагов отримав травму на тренуванні Трабзонспора – ЗМІ

Володимир Максименко — 6 листопада 2025, 12:06
Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму на тренуванні команди.

Про це повідомляє Gunebakis.

Подробиці ушкодження залишаються невідомими – клуб та гравець очікують на результати МРТ.

Зазначимо, що напередодні Сергій Ребров оголосив заявку команди на вирішальні матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року – Багатов отримав свій дебютний виклик до лав "синьо-жовтих".

Цього сезону захисник зіграв 11 матчів на клубному рівні, записавши до свого пасиву одну жовту картку.

13 листопада підопічні Реброва зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію. 

Раніше партнер Батагова по Трабзонспору, Олександр Зубков, відреагував на виклик гравця до збірної України.

Збірна України з футболу Трабзонспор травма Чемпіонат Туреччини, Суперліга Арсеній Батагов

