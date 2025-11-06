Батагов отримав травму на тренуванні Трабзонспора – ЗМІ
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор
Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму на тренуванні команди.
Про це повідомляє Gunebakis.
Подробиці ушкодження залишаються невідомими – клуб та гравець очікують на результати МРТ.
Зазначимо, що напередодні Сергій Ребров оголосив заявку команди на вирішальні матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року – Багатов отримав свій дебютний виклик до лав "синьо-жовтих".
Цього сезону захисник зіграв 11 матчів на клубному рівні, записавши до свого пасиву одну жовту картку.
13 листопада підопічні Реброва зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію.
Раніше партнер Батагова по Трабзонспору, Олександр Зубков, відреагував на виклик гравця до збірної України.