Батагов отримав травму на тренуванні Трабзонспора – ЗМІ

Захисник Трабзонспора Арсеній Батагов отримав травму на тренуванні команди.

Про це повідомляє Gunebakis.

Подробиці ушкодження залишаються невідомими – клуб та гравець очікують на результати МРТ.

Зазначимо, що напередодні Сергій Ребров оголосив заявку команди на вирішальні матчі кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року – Багатов отримав свій дебютний виклик до лав "синьо-жовтих".

Цього сезону захисник зіграв 11 матчів на клубному рівні, записавши до свого пасиву одну жовту картку.

13 листопада підопічні Реброва зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію.

Раніше партнер Батагова по Трабзонспору, Олександр Зубков, відреагував на виклик гравця до збірної України.