Він заслужив це: Зубков – про виклика Батагова у збірну України

Олександр Булава — 5 листопада 2025, 22:15
Арсеній Батагов
ФК Трабзонспор

Півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков відреагував на дебютний виклик Арсенія Батагова у збірну України.

Цитує гравця пресслужба клубу.

"Вітаю Батагова з першим викликом до національної збірної України. Це великий крок для нього. Він заслужив це своїми виступами. Щиро його вітаю.

Данила Сікана я знаю вже близько п’яти чи шести років. Він завжди був дуже працьовитим. Можливо, не завжди отримував стільки ігрового часу, скільки хотів, але він завжди віддавався грі на повну. Я впевнений, що він зробить вагомий внесок у команду протягом сезону", – сказав Зубков.

У нинішньому сезоні Батагов в активі Батагова 1 1матчів у всіх турнірах за Трабзонспор.

Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав на вирішальні матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу.

13 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію.

