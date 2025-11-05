Він заслужив це: Зубков – про виклика Батагова у збірну України
Півзахисник Трабзонспора Олександр Зубков відреагував на дебютний виклик Арсенія Батагова у збірну України.
Цитує гравця пресслужба клубу.
"Вітаю Батагова з першим викликом до національної збірної України. Це великий крок для нього. Він заслужив це своїми виступами. Щиро його вітаю.
Данила Сікана я знаю вже близько п’яти чи шести років. Він завжди був дуже працьовитим. Можливо, не завжди отримував стільки ігрового часу, скільки хотів, але він завжди віддавався грі на повну. Я впевнений, що він зробить вагомий внесок у команду протягом сезону", – сказав Зубков.
У нинішньому сезоні Батагов в активі Батагова 1 1матчів у всіх турнірах за Трабзонспор.
Нагадаємо, напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров оприлюднив список футболістів, яких він викликав на вирішальні матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу.
13 листопада "синьо-жовті" зіграють проти Франції на виїзді, а 16 листопада приймуть Ісландію.