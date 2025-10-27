Перемога над Крістал Пелес стала ювілейною для Арсенала в АПЛ – попереду в історичному рейтингу лише один клуб
Лондонський Арсенал напередодні переграв Крістал Пелес та встановив чергове досягнення на рівні АПЛ.
Перемога над "склярами" стала 700-ю для "канонірів" у межах Англійської Прем'єр-ліги – більше має лише Манчестер Юнайтед.
Також цікаво, що ці два клуби – єдині, які мають в АПЛ 700+ перемог. Перші п'ять команд з рейтингу зіграли 1275 матчів в елітному дивізіоні – рахується після 1992 року, тобто рефорди Першого дивізіону в Прем'єр-лігу.
Рекордсмени АПЛ за кількістю перемог
- Манчестер Юнайтед – 760
- Арсенал – 700
- Ліверпуль – 682
- Челсі – 671
- Тоттенгем – 556
Завдяки цій перемозі Арсенал закріпився на першому місці турнірної таблиці, набравши 22 очки після 10 турів.
У наступному турі "каноніри" гратимуть проти Бернлі – гра відбудеться 1 листопада о 17:00 за київським часом.
