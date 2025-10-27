Перемога над Крістал Пелес стала ювілейною для Арсенала в АПЛ – попереду в історичному рейтингу лише один клуб

Лондонський Арсенал напередодні переграв Крістал Пелес та встановив чергове досягнення на рівні АПЛ.

Перемога над "склярами" стала 700-ю для "канонірів" у межах Англійської Прем'єр-ліги – більше має лише Манчестер Юнайтед.

Також цікаво, що ці два клуби – єдині, які мають в АПЛ 700+ перемог. Перші п'ять команд з рейтингу зіграли 1275 матчів в елітному дивізіоні – рахується після 1992 року, тобто рефорди Першого дивізіону в Прем'єр-лігу.

Рекордсмени АПЛ за кількістю перемог

Манчестер Юнайтед – 760 Арсенал – 700 Ліверпуль – 682 Челсі – 671 Тоттенгем – 556

Завдяки цій перемозі Арсенал закріпився на першому місці турнірної таблиці, набравши 22 очки після 10 турів.

У наступному турі "каноніри" гратимуть проти Бернлі – гра відбудеться 1 листопада о 17:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що лондонці готують новий контракт для одного зі своїх лідерів оборони.