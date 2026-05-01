Ліверпуль шукає нового правого захисника замість Фрімпонга

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот ініціював пошук нового правого захисника через незадовільні результати та ігрову адаптацію Джеремі Фрімпонга.

Про це повідомляє TEAMtalk.

Нідерландський фахівець не переконаний у спроможності Фрімпонга стати повноцінною заміною Тренту Александеру-Арнольду. Попри те, що клуб витратив на Фрімпонга майже 45 мільйонів євро, він не зміг адаптуватися до схеми з чотирма захисниками.

Ситуація ускладнюється постійними травмами 25-річного футболіста. У звіті зазначається, що тренерський штаб не має повної довіри до гравця, про що свідчить використання півзахисників на позиції правого бека навіть за умови готовності нідерландця. Керівництво клубу вже розглядає альтернативні варіанти для підсилення цієї зони під час літнього трансферного вікна, оскільки Конор Бредлі також не повною мірою відповідає вимогам Арне Слота.

Серед потенційних новачків мерсисайдського клубу називають Дензела Думфріса з міланського Інтера та Оскара Мінгесу з Сельти. Також розглядається можливість підписання Зеки Челіка з Роми на правах вільного агента.

Очікується, що Фрімпонг може залишитися в команді, але змінить позицію на атакувального вінгера, де він успішно замінював Мохамеда Салаха під час останніх матчів чемпіонату.

Джеремі Фрімпонг приєднався до Ліверпуля влітку 2025 року. Протягом дебютного сезону він мав стати ключовим елементом оборони, проте через проблеми з фізичною формою та ігровою дисципліною втратив місце в основному складі.

Transfermarkt оцінює футболіста у 50 мільйонів євро, а його чинний контракт із англійським клубом розрахований до 2030 року. Наразі "Ліверпуль" посідає місце поза лідерською групою Прем'єр-ліги.

