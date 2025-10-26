Арсенал здолав Крістал Пелес, Манчестер Сіті несподівано поступився Астон Віллі в 9-му турі АПЛ

У неділю, 26 жовтня, відбулась низка матчів у межах 9-го туру чемпіонату Англії з футболу.

Лондонський Арсенал завдяки дебютному голу Еберечі Езе за команду в АПЛ переміг Крістал Пелес. Підопічні Артети збільшили свою перевагу над переслідувачами в турнірній таблиці завдяки несподіваній поразці Манчестер Сіті від Астон Вілли – три очки команді Емері приніс Метью Кеш. На останній хвилині основного часу Ерліг Голанд, здавалося б, врятував команду від поразки, але його гол скасували через офсайд.

Ноттінгем Форест без травмованого Олександра Зінченка програв Борнмуту, а у ще одній грі Бернлі в результативному матчі вирвав перемогу над Вулвергемптоном – 3:2.

У завершальному матчі ігрового дня Евертон з Віталієм Миколенком у складі зіграє проти Тоттенгема, стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Чемпіонат Англії з футболу – АПЛ

9 тур, 26 жовтня

Арсенал – Крістал Пелес 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Езе, 39

Астон Вілла – Манчестер Сіті 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Кеш, 19

Борнмут – Ноттінгем Форест 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Таверньє, 25, 2:0 – Крупі, 40

Вулвергемптон – Бернлі 2:3 (2:2)

Голи: 0:1 – Флеммінг, 14, 0:2 – Флеммінг, 30, 1:2 – Ларсен, 42 (пен.), 2:2 – Мунетсі, 45+4, 2:3 – Фостер, 90+5

Напередодні Ліверпуль зазнав четвертої поразки поспіль в АПЛ, програвши Брентфорду, а Манчестер Юнайтед переміг Брайтон.