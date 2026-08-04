Арсенал близький до трансферу Гімараеса з Ньюкасла – The Athletic

Центральний півзахисник збірної Бразилії та Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес близький до переходу в Арсенал.

Про це повідомляє The Athletic.

Клби прагнуть завершити ситуацію, і угода вже на шляху до завершення. Гімараес очікує на дозвіл пройти медичне обстеження та завершити переїзд до північного Лондона.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Ньюкасл вже почав пошуки півзахисника, оскільки Бруну незабаром стане гравцем "канонірів".

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб готовий заплатити "сорокам" 90 млн євро за трансфер бразильця.

Зауважимо, що Бруно Гімараес у сезоні-25/26 відіграв на клубному рівні 41 матч, у яких відзначився 9 голами та 8 асистами. Також за його спиною 48 зіграних поєдинків за національну команду (3 забиті м'ячі та 11 результативних передач).

Напередодні Арсенал визначив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора своєю пріоритетною ціллю.