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Арсенал за 90 млн євро узгодив трансфер лідера Ньюкасла

Олександр Булава — 31 липня 2026, 15:56
Арсенал за 90 млн євро узгодив трансфер лідера Ньюкасла
Бруно Гімараес
brunoguimaraes/instagram

Центральний півзахисник збірної Бразилії та Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес близький до переходу в Арсенал.

Про це повідомляє L'Equipe.

Сторони досягли принципової домовленості щодо переходу. Сума трансферу складе 90 мільйонів євро без урахування бонусів. Наразі команди узгоджують останні деталі.

28-річний півзахисник декілька тижнів тому погодив контракт з керівництвом "канонірів" до 2031 року.

Ліон, який продав Гімараеса до Ньюкасла у січні 2022 року за 50 млн євро, зберіг за собою право на 20% від прибутку при наступному продажу. Завдяки угоді на 90 млн євро французька команда має отримати понад 8 млн додаткових надходжень до свого бюджету.

Зауважимо, що Бруно Гімараес у сезоні-25/26 відіграв на клубному рівні 41 матч, у яких відзначився 9 голами та 8 асистами. Також за його спиною 48 зіграних поєдинків за національну команду (3 забиті м'ячі та 11 результативних передач).

Напередодні Арсенал визначив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора своєю пріоритетною ціллю.

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Бруно Гімараес

Арсенал намагався придбати у Ньюкасла півзахисника збірної Бразилії – ЗМІ

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