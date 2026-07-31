Арсенал за 90 млн євро узгодив трансфер лідера Ньюкасла

Центральний півзахисник збірної Бразилії та Ньюкасл Юнайтед Бруно Гімараес близький до переходу в Арсенал.

Про це повідомляє L'Equipe.

Сторони досягли принципової домовленості щодо переходу. Сума трансферу складе 90 мільйонів євро без урахування бонусів. Наразі команди узгоджують останні деталі.

28-річний півзахисник декілька тижнів тому погодив контракт з керівництвом "канонірів" до 2031 року.

Ліон, який продав Гімараеса до Ньюкасла у січні 2022 року за 50 млн євро, зберіг за собою право на 20% від прибутку при наступному продажу. Завдяки угоді на 90 млн євро французька команда має отримати понад 8 млн додаткових надходжень до свого бюджету.

Зауважимо, що Бруно Гімараес у сезоні-25/26 відіграв на клубному рівні 41 матч, у яких відзначився 9 голами та 8 асистами. Також за його спиною 48 зіграних поєдинків за національну команду (3 забиті м'ячі та 11 результативних передач).

Напередодні Арсенал визначив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора своєю пріоритетною ціллю.