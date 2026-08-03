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Ньюкасл відхилив першу пропозицію Арсенала щодо Гімараеса

Олександр Булава — 3 серпня 2026, 16:45
Ньюкасл відхилив першу пропозицію Арсенала щодо Гімараеса
Бруно Гімараес
brunoguimaraes/instagram

Ньюкасл відхилив першу пропозицію Арсенала щодо переходу центрального півзахисника збірної Бразилії Бруно Гімараеса.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Каноніри" наразі вирішують, чи будуть покращувати свою першочергову пропозицію.

Сам півзахисник вже повідомив керівництву, що прагне перейти в Арсенал, але Ньюкасл налаштований утримати гравця.

Раніше повідомлялося, що лондонський клуб готовий заплатити "сорокам" 90 млн євро за трансфер бразильця.

Зауважимо, що Бруно Гімараес у сезоні-25/26 відіграв на клубному рівні 41 матч, у яких відзначився 9 голами та 8 асистами. Також за його спиною 48 зіграних поєдинків за національну команду (3 забиті м'ячі та 11 результативних передач).

Напередодні Арсенал визначив вінгера Реала Вінісіуса Жуніора своєю пріоритетною ціллю.

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