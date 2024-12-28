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Сака пропустить більше двох місяців після операції на нозі

Олексій Погорелов — 28 грудня 2024, 11:53
Сака пропустить більше двох місяців після операції на нозі
Букайо Сака
Instagram Букайо Сака

Головний тренер Арсенала Мікель Артета погіршив свій власний прогноз того, скільки часу пропустить Букайо Сака через травму підколінного сухожилля.

Слова іспанського фахівця наводить ВВС.

Кілька днів тому Артета заявив, що 23-річний вінгер пропустить декілька тижнів через травму, яку він отримав у грі з Крістал Пелес (5:1). Але подальша операція збільшила цей термін до декількох місяців.

"Йому зробили операцію. Все пройшло добре, але, на жаль, його не буде ще багато-багато тижнів. Я сказав "багато тижнів", тому думаю, що це буде більше двох місяців. Я не знаю точно, скільки ще.

Це буде залежати від того, як почне загоюватися рубцева тканина, перший тиждень або близько того, наскільки вона буде рухливою. Побачимо, дуже важко сказати", – сказав Артета.

У той же час проблема з коліном Рахіма Стерлінга виявилася менш серйозною: замість кількох тижнів у лазареті 30-річний англієць може повернутися на поле вже найближчим часом.

Нагадаємо що вчора Арсенал переміг Іпсвіч у матчі 18 туру АПЛ завдяки голу Кая Гаверца.

Чемпіонат Англії, АПЛ Арсенал (Лондон) Мікель Артета Букайо Сака

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