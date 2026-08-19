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Арсенал підпише захисника збірної Англії

Олег Дідух — 19 серпня 2026, 20:31
Арсенал підпише захисника збірної Англії
Езрі Конса
Getty Images

Центральний захисник Астон Вілли та збірної Англії Езрі Конса продовжить кар'єру в лондонському Арсеналі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, клуби вже узгодили трансфер, Астон Вілла отримає за свого гравця 50 мільйонів фунтів плюс бонуси. Умови особистого контракту з самим гравцем також уже узгоджені. Протягом найближчих 48 годин Конса пройде медогляд у Арсеналі.

Необхідність підписати Консу в Арсенала виникла через травму спини, яку отримав основний захисник команди Вільям Саліба. Він уникнув операції, проте повернеться в гру не раніше кінця жовтня.

У минулому сезоні на рахунку Конси 2 голи та 1 асист у 48 матчах за Астон Віллу в усіх турнірах. Контракт 28-річного англійця діє до літа 2028 року.

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