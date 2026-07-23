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Саліба уникне операції на спині

Олег Дідух — 23 липня 2026, 14:28
Саліба уникне операції на спині
Вільям Саліба
ФК Арсенал

Центральний захисник лондонського Арсенала та збірної Франції Вільямс Саліба уникне операції на спині.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії.

Раніше з'ясувалося, що Саліба грав на чемпіонаті світу 2026 року з переломом хребця. Після цього повідомлялося, що захиснику може знадобитися операція, і він пропустить 4-5 місяців.

Проте Арсенал повідомив, що операція не знадобиться. Це позитивно вплине на терміни відновлення футболіста. Тепер очікується, що Саліба зможе повернутися в гру через три місяці.

Нагадаємо, захисник не зумів дограти матч 1/2 фіналу ЧС-2026 проти збірної Іспанії (поразка 0:2), після чого пропустив матч за третє місце проти Англії (поразка 4:6).

У минулому сезоні на рахунку Саліба 1 гол і 1 асист у 50 матчах за Арсенал у всіх турнірах.

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Вільям Саліба

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