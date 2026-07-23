Центральний захисник лондонського Арсенала та збірної Франції Вільямс Саліба уникне операції на спині.

Про це повідомляє пресслужба чемпіонів Англії.

Раніше з'ясувалося, що Саліба грав на чемпіонаті світу 2026 року з переломом хребця. Після цього повідомлялося, що захиснику може знадобитися операція, і він пропустить 4-5 місяців.

Проте Арсенал повідомив, що операція не знадобиться. Це позитивно вплине на терміни відновлення футболіста. Тепер очікується, що Саліба зможе повернутися в гру через три місяці.

Нагадаємо, захисник не зумів дограти матч 1/2 фіналу ЧС-2026 проти збірної Іспанії (поразка 0:2), після чого пропустив матч за третє місце проти Англії (поразка 4:6).

У минулому сезоні на рахунку Саліба 1 гол і 1 асист у 50 матчах за Арсенал у всіх турнірах.