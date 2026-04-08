Райя: Спортинг ускладнив нам життя, це хороша команда

Голкіпер Арсенала Давід Райя поділився враженнями від першого матчу чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Спортинга.

Слова іспанського воротаря наводить пресслужба УЄФА.

"Я намагаюся допомагати команді якомога більше. Це був гарний день для мене і для команди. Нам вдалося забити на останній хвилині. Це був дуже важкий поєдинок, гра, в якій обидві команди хотіли грати і тримати м'яч, тому було непросто. Вони ускладнили нам життя. Дуже важливо мати такі моменти, які можуть змінити хід гри або протистояння загалом.

Було вкрай важливо здобути цю перемогу сьогодні та з перевагою підійти до наступного матчу, який буде дуже складним, вдома. Спортинг – хороша команда, і вони це чітко продемонстрували. З ними важко, вони грають у дійсно хороший футбол і можуть створювати моменти з нічого — неважливо, чи це контратака, чи позиційна гра. Вони можуть нести небезпеку зі стандартів, тому ми маємо бути готові до всього", – заявив Райя.