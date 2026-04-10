Українська правда
Вест Гем завдяки дублям Мавропаноса та Кастельяноса розгромив Вулвергемптон у 32 турі АПЛ

Микола Літвінов — 10 квітня 2026, 23:54
Вест Гем завдяки дублям Мавропаноса та Кастельяноса розгромив Вулвергемптон у 32 турі АПЛ

Сьогодні, 10 квітня, впевненою перемогою Вест Гема над Вулвергемптоном розпочалася програма 32-го туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0.

Константінос Мавропанос відкрив лік забитим м'ячам наприкінці першого тайму, реалізувавши асист Боуена. Вже після перерви, на 66-й хвилині, голом з передачі Пабло справу грецького форварда продовжив Валентин Кастельянос, а вже через дві хвилини 27-річний аргентинець оформив дубль. Під завісу матчу Мавропанос теж реалізував дубль тим самим, поставивши крапку у цьому матчі.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
32 тур, 10 квітня

Вест Гем – Вулвергемптон 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 42 Мавропанос, 2:0 – 66 Кастельянос, 3:0 – 68 Кастельянос, 4:0 – 83 Мавропанос

Після цього матчу "молотобійці" вийшли із зони виживання, поступившись місцем Тоттенгему, а "вовки" так і залишилися на останньому місці в турнірній таблиці.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що в останніх матчах попереднього туру Сандерленд виграв дербі в Ньюкасла, Ноттінгем розгромив Тоттенгем.

Чемпіонат Англії, АПЛ Вест Гем Вулвергемптон

Чемпіонат Англії, АПЛ

