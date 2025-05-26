Арсенал почав переговори з агентами одного з найкращих бомбардирів Європи

Арсенал почав переговори з агентами центрального нападника Спортинга Віктора Дьокереша.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, лондонський клуб запропонував гравцю контракт до кінця червня 2030 року.

Водночас Спортинг хоче отримати за форварда 65 мільйонів євро.

У поточному сезоні на рахунку Дьокереша 54 гола та 13 асистів у 52-х матчах в усіх турнірах.

Нагадаємо, що Спортинг дозволить Віктору Дьокерешу піти з команди влітку 2025 року. Чинний контракт форварда з клубом розрахований до літа 2028 року.

Раніше повідомлялося, що головною трансферною ціллю "канонірів" є Беньямін Шешко з Лейпцига – команди вже розпочали переговори.