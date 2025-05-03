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Арсенал додав нападника Аталанти у трансферний шорт-лист

Володимир Максименко — 3 травня 2025, 11:05
Арсенал додав нападника Аталанти у трансферний шорт-лист
Адемола Лукман
Getty images

Лондонський Арсенал додав ще одного кандидата на підсилення атаки у свій трансферний шорт-лист.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мова йде про гравця Аталанти Адемолу Лукмана. 27-річний форвард готовий до наступного кроку у своїй кар'єрі й розглядає АПЛ як можливість зростати.

Контракт футболіста з італійським колективом розраховано до літа 2027 року, а саме представники Серії А готові відпустити Лукмана, який взимку мав конфлікт з Гасперіні.

У сезоні-2024/25 Адемола зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 18 м'ячів та віддав 7 результативних передач. Портал Tranfermarkt оцінює нігерійця у 60 млн євро.

Раніше повідомлялось про інтерес до Лукмана з боку трьох інших клубів АПЛ.

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