Арсенал додав нападника Аталанти у трансферний шорт-лист
Адемола Лукман
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Лондонський Арсенал додав ще одного кандидата на підсилення атаки у свій трансферний шорт-лист.
Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
Мова йде про гравця Аталанти Адемолу Лукмана. 27-річний форвард готовий до наступного кроку у своїй кар'єрі й розглядає АПЛ як можливість зростати.
Контракт футболіста з італійським колективом розраховано до літа 2027 року, а саме представники Серії А готові відпустити Лукмана, який взимку мав конфлікт з Гасперіні.
У сезоні-2024/25 Адемола зіграв 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 18 м'ячів та віддав 7 результативних передач. Портал Tranfermarkt оцінює нігерійця у 60 млн євро.
Раніше повідомлялось про інтерес до Лукмана з боку трьох інших клубів АПЛ.