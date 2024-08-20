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Арсенал готується змінити другого воротаря команди

Станіслав Лисак — 20 серпня, 00:53
Арсенал готується змінити другого воротаря команди
Getty Images

Лондонський Арсенал може змінити дублера для Девіда Раї та підписати нового голкіпера.

Про це повідомляє низка європейських інсайдерів.

Зокрема журналіст Sky Sports Девід Орнштейн написав, що Вулвергемптон зробив пропозицію "канонірам" щодо нинішнього другого номера лондонців Аарона Рамсдейла. "Вовки" хочуть орендувати 26-річного англійця з опцією викупу та покрити більшість його зарплатні, проте Арсенал не поспішає приймати таку угоду.

Фабріціо Романо вже вказав на можливу заміну Рамсдейлу. Ним стане іспанський воротар Еспаньйола Хоан Гарсія. "Каноніри" досягли домовленості з гравцем, однак офіційної заяви каталонському клубу ще не надсилали.

Зазначимо, що в попередньому сезоні Аарон зіграв за лондонців у 11 іграх, пропустив 12 голів та тричі залишив свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що захисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у першому поєдинку нового сезону АПЛ, у якому "каноніри" впевнено перемогли Вулвергемптон.

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