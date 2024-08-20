Арсенал готується змінити другого воротаря команди

Лондонський Арсенал може змінити дублера для Девіда Раї та підписати нового голкіпера.

Про це повідомляє низка європейських інсайдерів.

Зокрема журналіст Sky Sports Девід Орнштейн написав, що Вулвергемптон зробив пропозицію "канонірам" щодо нинішнього другого номера лондонців Аарона Рамсдейла. "Вовки" хочуть орендувати 26-річного англійця з опцією викупу та покрити більшість його зарплатні, проте Арсенал не поспішає приймати таку угоду.

🚨 EXCL: Wolves make proposal to sign Aaron Ramsdale from Arsenal. Initial loan + buy option + #WWFC would cover majority of 26yo goalkeeper’s wages. Acceptance at Molineux deal difficult due to finances involved but talks with #AFC continue @TheAthleticFC https://t.co/n2YwCgFMm7 — David Ornstein (@David_Ornstein) August 19, 2024

Фабріціо Романо вже вказав на можливу заміну Рамсдейлу. Ним стане іспанський воротар Еспаньйола Хоан Гарсія. "Каноніри" досягли домовленості з гравцем, однак офіційної заяви каталонському клубу ще не надсилали.

🚨🔴⚪️ Arsenal have already reached verbal agreement with Spanish GK Joan García on personal terms.



He’s the priority target for Arsenal to replace Aaron Ramsdale if he leaves in final 10 days.



Espanyol are aware of #AFC interest but no official bid yet, depends on Ramsdale. pic.twitter.com/JEcyvgjcQR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024

Зазначимо, що в попередньому сезоні Аарон зіграв за лондонців у 11 іграх, пропустив 12 голів та тричі залишив свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що захисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у першому поєдинку нового сезону АПЛ, у якому "каноніри" впевнено перемогли Вулвергемптон.