На рівні: Зінченко відіграв понад годину в 1 турі проти Вулвз

Захисник Арсенала Олександр Зінченко взяв участь у першому поєдинку нового сезону АПЛ, у якому "каноніри" впевнено перемогли Вулвергемптон.

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця балом 7.0. Це одна з найнижчих оцінок у складі команди, але варто зазначити, що ніхто не отримав нижче, ніж 6.8.

За 69 хвилин на полі Зінченко здійснив два перехоплення, стільки ж разів виніс м’яч, виграв 3 з 5 верхових дуелей, а також виконав одну вдалу спробу дриблінгу, коли виходив з оборони. Точність передач Олександра — 87% (46 з 53).

На заміну замість українського захисника вийшов Юррієн Тімбер, який майже весь минулий сезон пропустив через розрив хрестоподібних зв’язок.

Нагадаємо, перед початком сезону Зінченко змінив ігровий номер. У товариському матчі проти Баєра лідер збірної України забив гол потужним ударом з-за меж штрафного.