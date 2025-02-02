Зінченко залишився у запасі Арсенала на гру проти Манчестер Сіті

У неділю, 2 лютого, у Лондоні на "Емірейтс" у центральному матчі 24 туру Англійської Прем'єр-ліги зійдуться Арсенал та Манчестер Сіті.

Український гравець "канонірів" Олександр Зінченко знову з'явитья лише на лаві запасних своєї команди.

Головний тренер лондонців Мікель Артета віддав перевагу юному Майлзу Льюїсу-Скеллі, який вийде на лівому фланзі оборони.

Арсенал

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Стартовий свисток поєдинку між Арсеналом та Манчестер Сіті прозвучить о 18:30 за київським часом.

Востаннє Олександр Зінченко виходив у стартовому складі Арсенала в грі проти Динамо Загреб (3:0) у Лізі чемпіонів. Проте в межах АПЛ 28-річний українець не був у першій одинадцятці з 4 грудня.

Нагадаємо, що сьогодні Назарій Русин дебютував за Хайдук у матчі чемпіонату Хорватії. Український форвард відзначився результативною передачею, однак його нова команда все одно програла.