Рома зробила пропозицію щодо придбання центрбека збірної Грузії

Центральний захисник Емполі та збірної Грузії Сабо Гоглічидзе може стати одноклубником Артема Довбика, приєднавшись до нього у Ромі.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, "джаллороссі" зробили "синім" пропозицію в розмірі 10 мільйонів євро за 20-річного футболіста. Клуби продовжують вести переговори, відповідь Емполі на цю пропозицію залишається невідомою.

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Гоглічидзе проводить свій перший повноцінний сезон у Серії А. Він став гравцем Емполі у січні 2024 року, перейшовши з Торпедо Кутаїсі за 450 тисяч євро. Проте всю другу частину сезону-2023/24 він провів у запасі, жодного разу не вийшовши на поле.

Ситуація змінилася у цій кампанії, в якій Сабо зіграв 20 матчів, відзначившись одним вилученням.

7 вересня 2024 року він дебютував за збірну Грузії у поєдинку Ліги націй-2024/25 проти Чехії (4:1). Там Гоглічидзе з'явився на полі на 2 хвилини.

Раніше стало відомо, що один з гравців Роми Артема Довбика приєднався до Інтера.