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Зінченко допоміг Арсеналу здолати Борнмут Забарного в товариському матчі

Андрій Яросименко — 25 липня, 09:13
Зінченко допоміг Арсеналу здолати Борнмут Забарного в товариському матчі

Лондонський Арсенал з Олександром Зінченком здолав Борнмут, за який виступає Ілля Забарний у товариському матчі.

Поєдинок, проходив у американському Карсон-Сіті, в основний час команди не змогли визначити сильнішого, тож гра перейшла у серію післяматчевих 11-метрових, де перемогу здобули "каноніри". Одним з авторів гола став українець Зінченко, який до того вийшов на заміну на 62 хвилині. Забарний провів за "вишні" весь матч, але не відзначився результативними діями. Гра закінчилась з рахунком 1:1 (5:4).

Товариський матч
25 липня
Арсенал — Борнмут 1:1 (5:4)

Голи: 0:1 - Вієйра 18, 1:1 - Семеніо 73.

Нагадаємо, раніше Зінченко потрапив у заявку Арсенала на передсезонний тур по США. А Забарний підписав новий контракт із Борнмутом до літа 2029 року. За підсумками минулого сезону вболівальники визнали його найкращим гравцем команд

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