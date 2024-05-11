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Українця визнали найкращим гравцем сезону в клубі АПЛ

Игорь Чернявский — 11 травня, 22:35
Українця визнали найкращим гравцем сезону в клубі АПЛ

Український центральний захисник Ілля Забарний став найкращим гравцем Борнмута в сезоні-2023/24.

Про це англійський клуб повідомив у своєму (X) Twitter.

У голосуванні могли взяти участь фанати з усього світу. На звання найкращого гравця Борнмута претендували загалом 19 футболістів.

Цього сезону 21-річний центрбек провів 40 матчів у всіх турнірах. Донедавна Ілля залишався одним із трьох гравців, які не пропустили жоден матч Англійської Прем’єр-ліги.

Днями Забарний розповів, що він та його дружина продовжують допомагати українцям.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Ілля Забарний

Борнмут

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