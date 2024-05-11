Українця визнали найкращим гравцем сезону в клубі АПЛ
Український центральний захисник Ілля Забарний став найкращим гравцем Борнмута в сезоні-2023/24.
Про це англійський клуб повідомив у своєму (X) Twitter.
У голосуванні могли взяти участь фанати з усього світу. На звання найкращого гравця Борнмута претендували загалом 19 футболістів.
Цього сезону 21-річний центрбек провів 40 матчів у всіх турнірах. Донедавна Ілля залишався одним із трьох гравців, які не пропустили жоден матч Англійської Прем’єр-ліги.
Днями Забарний розповів, що він та його дружина продовжують допомагати українцям.