Українця визнали найкращим гравцем сезону в клубі АПЛ

Український центральний захисник Ілля Забарний став найкращим гравцем Борнмута в сезоні-2023/24.

Про це англійський клуб повідомив у своєму (X) Twitter.

Voted for by you ♥️



Illia Zabarnyi is crowned your Supporters' Player of the Year for 2023/24 🏆🇺🇦 pic.twitter.com/jiuzRcOyuZ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) May 11, 2024

У голосуванні могли взяти участь фанати з усього світу. На звання найкращого гравця Борнмута претендували загалом 19 футболістів.

Цього сезону 21-річний центрбек провів 40 матчів у всіх турнірах. Донедавна Ілля залишався одним із трьох гравців, які не пропустили жоден матч Англійської Прем’єр-ліги.

Днями Забарний розповів, що він та його дружина продовжують допомагати українцям.