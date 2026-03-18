ПСЖ втратив вінгера збірної Франції на кілька тижнів

Вінгер ПСЖ і збірної Франції Бредлі Барколя отримав травму.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

За їхньою інформацією, у Барколя виявили сильне розтягнення зв'язок гомілкостопу правої ноги. Цю травму вінгер отримав напередодні під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти лондонського Челсі (виїзна перемога 3:0).

За прогнозами лікарів, Барколя пропустить декілька тижнів. Він не поїде до табору збірної Франції на березневі товариські матчі.

У поточному сезоні на рахунку Барколя 12 голів і 6 асистів у 38 матчах за ПСЖ у всіх турнірах. Контракт 23-річного француза з чемпіонами Франції діє до літа 2028 року, трансферна вартість футболіста наразі оцінюється в 70 мільйонів євро.