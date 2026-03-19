Голкіпер збірної Франції може влітку покинути ПСЖ

Французький голкіпер Люка Шевальє може покинути ПСЖ наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє L'Equipe.

Останнім часом Шевальє втратив місце в основі ПСЖ – вже в 11 матчах поспіль ворота парижан захищає росіянин Матвій Сафонов. 24-річному французу така ситуація не подобається, проте він сприймає її спокійно і поки що не планує приймати поспішних рішень.

Тим не менш, імовірність того, що влітку Шевальє таки покине ПСЖ, доволі висока. Інтерес до нього проявляють ряд клубів, серед яких – Тоттенгем.

Нагадаємо, Шевальє перейшов у ПСЖ влітку минулого року з Лілля за 40 мільйонів євро. У поточному сезоні провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 28 голів і 10 разів зберіг ворота недоторканими.