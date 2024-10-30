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Арсенал готовий відпустити Зінченка в найближче трансферне вікно – джерело

Андрій Яросименко — 30 жовтня, 11:13
Арсенал готовий відпустити Зінченка в найближче трансферне вікно – джерело
Олександр Зінченко
Getty Images

Лондонський Арсенал готовий розглянути пропозиції щодо трансферу Олександра Зінченка у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє Arsenal Insider.

За інформацією джерела, "каноніри" чекатимуть на вдалі пропозицію щодо купівлі 27-річного захисника збірної України. Зазначається, що Зінченко був відкритий для трансферу влітку 2024 року, але щодо нього не надійшло відповідних запитів.

У поточному сезоні на рахунку українця лише дві гри за Арсенал. Нещодавно гравець випустив автобіографію. Раніше Зінченко розповів, як в його клубі реагують на війну в Україні.

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Олександр Зінченко

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