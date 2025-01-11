Арсенал назвав Інтеру ціну, за яку готовий продати Зінченка

Міланський Інтер розраховує придбати українського захисника Арсенала Олександра Зінченка вже цієї зими за 19 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомив спортивний аналітик Мех.

Втім, "каноніри" хочуть отримати 39 млн.

За його інформацією, самого Зінченка зацікавив варіант з переходом до "нерадзуррі", втім далі цінника справа поки не дійшла.

Зінченко у нинішньому сезоні провів за Арсенал лише 11 матчів у всіх турнірах (лише три гри в старті). Результативними діями не відзначався.

Раніше була інформація, що Арсенал готовий відпустити українця заради суперзірки Ньюкасла.