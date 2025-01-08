Зінченко може перейти в топклуб Італії
Олександр Зінчеко
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Футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів італійського Інтера.
Про це повідомляє The Sun.
Керівництво клубу вважає, що українець може допомогти команді в боротьбі за чемпіонство та можуть зробити пропозицію вже в зимове трансферне вікно.
На заміну Зінченку Мікель Артета розглядає можливість трансферу лідера Мілана Тео Ернандеса.
Зінченко у нинішньому сезоні провів за Арсенал лише 11 матчів у всіх турнірах (лише три гри в старті). Результативними діями не відзначався.
Раніше була інформація, що Арсенал готовий відпустити українця заради суперзірки Ньюкасла.