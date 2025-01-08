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Зінченко може перейти в топклуб Італії

Микола Дендак — 8 січня 2025, 17:55
Зінченко може перейти в топклуб Італії
Олександр Зінчеко
Getty Images

Футболіст Арсенала та збірної України Олександр Зінченко потрапив у сферу інтересів італійського Інтера.

Про це повідомляє The Sun.

Керівництво клубу вважає, що українець може допомогти команді в боротьбі за чемпіонство та можуть зробити пропозицію вже в зимове трансферне вікно.

На заміну Зінченку Мікель Артета розглядає можливість трансферу лідера Мілана Тео Ернандеса.

Зінченко у нинішньому сезоні провів за Арсенал лише 11 матчів у всіх турнірах (лише три гри в старті). Результативними діями не відзначався.

Раніше була інформація, що Арсенал готовий відпустити українця заради суперзірки Ньюкасла.

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Олександр Зінченко

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