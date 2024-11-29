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Арсенал готовий продати Зінченка заради трансферу зірки Ньюкасла

Олексій Мурзак — 29 листопада 2024, 21:34
Арсенал готовий продати Зінченка заради трансферу зірки Ньюкасла
Олександр Зінченко
Getty Images

Арсенал готовий продати українського захисника Олександра Зінченка, а також півзахисника Габріеля Жезуса.

Про це пише The Athletic.

За інформацією видання, "каноніри" планують підписати зірку Ньюкасла Александера Ісака, однак "сороки" вимагають за форварда величезні гроші.

Щоб трансфер відбувся, клубу необхідно продавати гравців, і першими на двері планують вказати саме Зінченку та Жесусу, які втратити місце у стартовому складі лондонського клубу.

Зінченко лише сім разів виходів на поле у цьому сезоні, Жезус провів 16 матчів, за які забив всього 1 гол та віддав 1 асист.

Ймовірно, задля трансферу Ісака, Лондон крім українця та бразильця залишать ще ряд гравців, прізвища яких не називаються.

Востаннє Зінченко потрапляв у основу Арсенала 30 жовтня, але тоді це був матч Кубку англійської ліги проти Престона. До того ж, він був визнаний найгіршим гравцем "канонірів" у тій грі.

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