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Фернандеш – про нічию з Ліверпулем: Не можемо бути задоволені

Володимир Максименко — 5 січня 2025, 20:55
Фернандеш – про нічию з Ліверпулем: Не можемо бути задоволені
Бруну Фернандеш
Фабріціо Романо

Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував бойову нічию з Ліверпулем у матчі 20 туру АПЛ.

Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.

"Ми не можемо бути задоволені. Особисто я розчарований результатом.

Якщо ми можемо так грати на Енфілді, то чому не можемо робити це кожного тижня? Нам потрібно усвідомити, що треба вимагати від самих себе більше", – вважає хавбек.

Після 20 турів Ліверпуль знаходиться на першому місці у турнірній таблиці, набравши 46 очок та має гру у запасі.

Манчестер Юнайтед розмістився на 13 сходинці, маючи у своєму активі 23 залікові бали.

У наступному матчі "дияволи" зустрінуться з Арсеналом, в той час, як в гостях зіграє проти Тоттенгема.

В іншому матчі ігрового дня Фулгем та Іпсвіч не виявили сильнішого.

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Бруну Фернандеш

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