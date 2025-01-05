Фернандеш – про нічию з Ліверпулем: Не можемо бути задоволені
Бруну Фернандеш
Фабріціо Романо
Капітан Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш прокоментував бойову нічию з Ліверпулем у матчі 20 туру АПЛ.
Слова футболіста наводить Фабріціо Романо.
"Ми не можемо бути задоволені. Особисто я розчарований результатом.
Якщо ми можемо так грати на Енфілді, то чому не можемо робити це кожного тижня? Нам потрібно усвідомити, що треба вимагати від самих себе більше", – вважає хавбек.
Після 20 турів Ліверпуль знаходиться на першому місці у турнірній таблиці, набравши 46 очок та має гру у запасі.
Манчестер Юнайтед розмістився на 13 сходинці, маючи у своєму активі 23 залікові бали.
У наступному матчі "дияволи" зустрінуться з Арсеналом, в той час, як в гостях зіграє проти Тоттенгема.
В іншому матчі ігрового дня Фулгем та Іпсвіч не виявили сильнішого.