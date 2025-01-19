Слот прокоментував вплив Нуньєса на гру Ліверпуля

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував вплив Дарвіна Нуньєса на гру команди.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Він завжди дуже сильно впливає на результат. Дарвін приносить потужність у нашу гру та завжди опиняється в потрібномі місці у потрібний час. Найважливіші у футболі останні 30 хвилин. Саме для цього в нашій команді є Нуньєс. Матч проти Брентфорда? Я дуже задоволений, ми чудово грали та створили безліч моментів", – резюмував Слот.

У сезоні-2024/25 уругвайський форвард зіграв 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Зазначимо, що саме дубль Нуньєса приніс перемогу Ліверпулю в матчі з "бджолами".

Раніше Арне Слот висловився про божевільний контракт, який Голанд підписав з Манчестер Сіті.