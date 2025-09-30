Коваленко став гравцем Аріса

Український півзахисник Віктор Коваленко перейшов у кіпрський Аріс Лімасол.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

29-річний українець підписав дворічний контракт – до літа 2027 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Останнім клубом Коваленка був Емполі. У сезоні-2024/25 він встиг провести 8 матчів, записавши у свій актив 1 гол.

Зазначимо, що для українця це був другий період у складі Емполі. Він грав за "синіх" у сезоні-2023/24 на правах оренди. Тоді Віктор записав на свій рахунок два 2 та 1 результативну передачу в 17 матчах.

За підсумками чемпіонату Емполі зайняв 18-ту сходинку в турнірній таблиці Сері А та вилетів у Серію В.

До цього Коваленко виступав за Спецію, Аталанту та донецький Шахтар. У складі збірної України провів 33 поєдинки.

Аріс наразі є одним із лідерів чемпіонату Кіпру. У команди 12 очок після п'яти турів. Таку ж кількість балів має також Пафос, Омонія та АПОЕЛ.