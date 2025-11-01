Зіграв вперше за півроку. Коваленко дебютував за Аріс

Колишній півзахисник збірної України Віктор Коваленко дебютував за свій новий клуб, Арсі. Це трапилося в п’ятницю, 31 жовтня, в матчі 9 туру чемпіонату Кіпру проти Акрітас Хлоракас. Матч завершився перемогою Аріса 3:1.

Коваленко вийшов на заміну на 74 хвилині замість Велько Ніколича та провів на полі 16 хвилин.

Загалом для Віктора це перший офіційний матч за останні півроку Востаннє він виходив на поле ще 27 квітня в складі Емполі в матчі Серії А проти Фіорентини. Влітку поточного року українець покинув Емполі після завершення терміну дії контракту, в Аріс він перейшов 30 вересня на правах вільного агента.

Контракт Коваленка з Арісом діє до кінця травня 2027 року, трансферна вартість 29-річного українця оцінюється в 900 тисяч євро.